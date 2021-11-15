新冠肺炎︱奧地利實施禁足令　未接種疫苗者非必要不可外出

奧地利11月14日宣布，自11月15日午夜起，將實施有限禁足令。所有未接種疫苗的人士，除工作及購買必需品外，一律需留在家中，不可外出。
奧地利新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情加劇，至14日奧地利新增感染人數1.3萬人，連日打破疫情至今紀錄。政府鑑於當地新冠疫苗接種率偏低及避免醫療系統崩潰，宣布自15日凌晨起，對12歲以上、未接種疫苗的人士實施禁足令。除了工作，購買必需品或接種疫苗外，需留在家中不可外出。
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奧地利疫苗接種率只有65%，是西歐國家中最低的之一，禁足令預料影響200萬人。
總理沙倫貝格（Alexander Schallenberg）強調，政府職責是保護國民，因此決定對未接種疫苗的人士實施禁足令，措施維持10日，警方將在公共場所截查。
在鄰國德國，衞生部長施潘（Jens Spahn）警告稱，未接種疫苗的人可能引起疫情爆發，聯邦政府和州領導人將於開會討論可能實施的新限制。