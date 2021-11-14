新冠肺炎｜俄羅斯死亡個案創新高　擬強推疫苗接種二維碼

俄羅斯防疫指揮部11月13日表示，俄羅斯較前一日新增39,256宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例，累計確診超過900萬宗。為遏制疫情，提高疫苗接種率，政府提出日強制使用疫苗接種二維碼。



俄羅斯防疫指揮部的數據還顯示，當日新增1,241宗死亡病例，創疫情暴發以來新高，累計死亡病例254,167宗。累計確診病例達9,031,851宗。

俄羅斯副總理戈利科娃（Tatyana Golikova）説，過去一週，俄羅斯日增新冠確診病例數保持4萬左右，死亡病例數超過1000，這是非常可怕的數字。主要原因在於部分俄民眾既未遵守防疫限制規定，也沒採取預防措施，例如未主動接種疫苗。

她指出，大部分進入深切治療部治療並最終死亡的患者都沒有接種疫苗，其中大多數是患有心血管病、內分泌疾病和其他疾病的老年人。

為遏制新冠疫情進一步發展，提高疫苗接種率，政府制定了關於強制使用疫苗接種二維碼的草案，並提交給國家杜馬審議。根據草案，進入餐廳、商店、文化活動場所等室內區域，以及乘坐飛機、火車進行城際或國際旅行時必須出示新冠疫苗接種二維碼、醫療機構開具的新冠肺炎康復證明或患有疫苗接種禁忌症的證明。措施擬持續至2022年6月1日。

草案還指出，政策實施前的過渡期內，即2022年2月1日前，民眾可出示核酸檢測陰性證明以進入公共場所。草案若審議通過，各地方政府可根據實際情況，自行決定進入哪些場所時必須出示疫苗接種二維碼。但相關限制不涉及銷售生活必需品、食品和藥品的商店。

截至13日，俄羅斯有6,312萬人完成至少一劑新冠疫苗接種；超過5,796萬人完成兩劑疫苗接種，約佔人口的40%。