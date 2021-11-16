習拜會歷時逾3小時　習：中美應辦好各自國內事，又承擔國際責任

美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平舉行視像會晤，習近平稱中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任。



自拜登當選總統以來的首次中美峰會，於香港時間11月16日8時45分（華盛頓時間11月15日19時45分）開始，在逾3小時後結束。白宮於會前讓媒體記者進入白宮西翼羅斯福室採訪及拍照，隨後視像會面閉門進行。

拜登率先表示：「很高興見到您，主席先生。希望我們下次可以當面會晤，就像我們以前共同在中國走訪一樣。我們曾花了很多時間互相交談，我希望我們今晚也能進行一次坦誠的交談」。「或許我應（就會晤）來一個更正式的開始，雖然您（指習近平）我從未與對方這麼正式的會面過」。

拜登稱，確保中美競爭不會演變成衝突，無論有意或是無意，這是中美領袖的責任，包括設置「常識性圍欄」（commonsense guardrails），清晰而坦誠地面對雙方分歧，並在雙方利益交織之處合作，尤其是氣候變化等關鍵全球性議題。「這一切都不是我們給彼此國家的恩惠，而只是承擔世界領導責任。你是世界主要領導者之一，美國也是」。

拜登續表示，「這就是為什麼我們相信——你和我已經討論過這一點——所有國家都必須遵守相同的道路規則，為什麼美國總是要捍衛我們以及我們的盟友和夥伴的利益和價值觀。如果過去是序幕，我相信今天我們將討論我們關注的領域——從人權到經濟，再到確保自由開放的印太地區。」

拜登在開場白末尾表示，「當其他世界領導人向我問及我們的關係是，我告訴他們，我們經常以坦誠的態度相互溝通，我們也從不會帶着對彼此的猜忌與疑惑結束對談」，「我認為保持開放和坦誠是我們關係的一個重要組成部分」，「重要的是我們就我們的優先事項和意圖彼此坦誠、直接地溝通」。

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習近平隨後回應，這是我們第一次以虛擬方式見面。雖然不如面對面的交流，但見到老朋友還是很開心。

習近平續表示，「當前，中美發展都處在關鍵階段，人類的地球村也面臨諸多挑戰。中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好我們各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業。這是中美兩國和世界各國人民的共同願景，也是中美兩國領導人的共同使命」。

「推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏」，中國已準備將中美關係推進到一個「正面的方向」。

習拜會：圖為2021年11月15日，美國總統拜登在白宮羅斯福室出席與中國國家主席習近平一同進行的視像會晤。羅斯福室內的熒幕顯示習近平參與會晤的情形，拜登向鏡頭揮手，與習近平打招呼。（AP）

今次視像會晤的參會人員，中方代表包括中國國務院副總理劉鶴、外交部長王毅、外交部副部長謝鋒，中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。

而美方參會代表，則有財政部長耶倫（Janet Yellen）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）；國家安全委員會的3名代表也加入會議，包括總統副助理兼印太地區協調員坎貝爾（Kurt Campbell）、總統特別助理兼中國事務高級總監羅森伯格（Laura Rosenberger），以及中國事務總監喬恩・欽（Jon Czin）。

上半場視像會晤在上午10時42分結束，下半場視像會談預計在15分鐘後繼續舉行。

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美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）此前在例行記者招待會上說：「會談將在今日晚上以虛擬的形式持續一兩個小時。我們認為這是確立反映美國價值觀風格的與中國競爭的規則、讓中國按照規則行事的機會。」

美國政府高官此前對記者稱，中美峰會的目標是確保兩國競爭不會演變為衝突，這是會晤重點。美國政府不期望峰會能達成甚麼協議或者啓動新的對話，但希望設定與中國的競爭條款（terms of competition），在向習近平反映美國的利益和價值觀的方式，提出美國關注的領域，包括安全問題、經濟問題與人權問題等以外，也尋找美中兩國可以合作的領域以及有機會向前發展的領域。

中國外交部發言人趙立堅11月15日稱，根據雙方商定，習近平將與拜登就中美關係未來的戰略性問題，以及雙方共同關心、關切的重要問題坦誠、深入、充分交換意見。