習拜會｜白宮：峰會將制定中美競爭條款

中美視像峰會在香港時間16日上午舉行，中美先後宣布此次習拜會將談哪些主要議題。美方稱，此次中美峰會將「制定與中國競爭的條款，堅持讓中國遵守規則」。



白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在11月15日的新聞發布會上表示，美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平的視像會晤預計將持續大約2個小時。

普薩基說，此次美中元首視像會晤是一個機會，以反映美國的利益和價值觀的方式，制定與中國競爭的條款，堅持讓中國遵守規則。

普薩基說，拜登將向習近平提出美國關注的領域，包括安全問題、經濟問題與人權問題。「他肯定會在今晚的通話中這麼做」，但拜登也會尋找美中兩國可以合作的領域以及有機會向前發展的領域。

美國務院發言人普萊斯（Ned Price）在15日的新聞發布會上表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）將參加拜登與習近平的虛擬峰會。

普萊斯說：「我們一貫認為，激烈的競爭需要強硬的外交手段，以確保競爭不會演變成衝突。這將是今晚活動的核心。這是我們與中國高級官員接觸的核心。」

普萊斯說，美中關係的核心是競爭，這不是一個零和遊戲，這不是美國贏中國輸的局面。

他說，在美中關係中，當然會有很多競爭的領域，將會有一些合作的領域，也會有一些領域本質上是對抗性的，但「我們可以處理所有這些事情」。

普萊斯說，美國與中國雙邊關係中最重要的因素很明顯就是管理競爭，建立壁壘。

「如果我們能夠做到這一點，如果我們能夠有效和成功地做到這一點，對美國、該地區和世界其他地區來說，沒有什麼比這更有意義了。這就是今晚的主題。這是我們與中華人民共和國所有接觸的核心。」

11月15日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，經中美雙方商定，習近平主席將於香港時間11月16日上午同美國總統拜登舉行視像會晤。

趙立堅說，當前中美關係正處於關鍵十字路口。此次視像會晤是中美關係的一件大事，也是國際關係的一件大事。中美兩國人民和國際社會都希望會晤取得對兩國和世界都有利的結果。

趙立堅指出，根據雙方商定，習近平主席將同拜登總統就事關中美關係未來的戰略性問題以及雙方共同關心、關切的重要問題坦誠、深入、充分交換意見。

「希望美方同中方相向而行，加強對話合作，有效管控分歧，妥處敏感問題，探討新時期中美作為世界大國相互尊重、和平共處的相處之道，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。」