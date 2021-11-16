習拜會｜中美元首視像會晤結束　央視引述拜登稱不支持台獨

美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平視像會晤第一輪已在香港時間早上10時42分結束，第二輪會談於11時06分開始，在12時24分，會晤正式結束。兩人會面時間超過3小時，期間中場休息15分鐘。
在第一輪會談中，習近平稱中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏；拜登則稱希望與習近平有坦率的對話。
央視新聞在會晤完結後報道，習近平和拜登在會談中，就中美關係發展的戰略性、全局性、根本性問題以及共同關心的重要問題進行了充分、深入的溝通和交流。
報道指出，拜登表示，願明確重申美方不尋求改變中國體制，不尋求通過加強同盟關係反對中國，無意與中國發生衝突。美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。
路透社引述中國官媒指，習近平會上表示，如果「台獨」勢力越過紅線，中國將不得不採取果斷措施。
習近平又指，中國和美國就像兩艘不該相撞的船，且世界大得足以適合中國和美國各自發展，因此不應該玩零和遊戲。他希望拜登能夠展示「政治領導力」，使美國對華政策回到「理性和務實」的軌道。
習近平說，不應該將中美貿易問題政治化，美國應停止濫用國家安全概念打壓中國企業，亦應該以建設性方式管理彼此的差異和敏感問題。
新華社形容今次中美視像會晤為「坦率、具建設性、實質性和富有成果」。
第一輪會面在美國白宮西翼的羅斯福室開始時，白宮讓媒體記者入內採訪及拍照，之後習近平及拜登的視像會面閉門進行。路透社16日稱，預計整個會面持續數小時。
此時拜登稱：「或許我應（就會晤）來一個更正式的開始，雖然您（指習近平）我從未與對方這麼正式的會面過。
拜登稱，確保中美關係不會演變成公開衝突是中美領袖的責任，包括設置「常識」的圍欄。他承諾會在會面中，提出有關華府的關切，包括人權以及其他在印太地區的議題。
拜登在會晤中表示，希望下次與習近平面對面會晤。他稱希望與習近平有坦率的對話。
拜登稱，中美領袖對全世界以至本國民眾都有責任。
他稱，美國將一直為其價值觀挺身而出；國家應該遵守規則。
習近平在第一輪會晤中表示，對於再見到「老朋友」感到開心。
他稱中國及美國一同面對多種挑戰，應增加溝通及合作。
習近平稱，需要健全和穩定的美中關係；兩國應相互尊重。他稱中美應和平共處，合作共贏。
他稱中國已準備將中美關係推進到一個「正面的方向」。
習近平稱他期待有一個廣泛及全面的討論。
他稱，健康的中美關係，需面對全球性挑戰如氣候變化、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。
習近平稱會與拜登合作，促進中美關係正面發展。
今次視像會晤的參會人員，中方代表包括中國國務院副總理劉鶴、外交部長王毅、外交部副部長謝鋒，中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。
而美方參會代表，則有財政部長耶倫（Janet Yellen）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）；國家安全委員會的3名代表也加入會議，包括總統副助理兼印太地區協調員坎貝爾（Kurt Campbell）、總統特別助理兼中國事務高級總監羅森伯格（Laura Rosenberger），以及中國事務總監喬恩・欽（Jon Czin）。