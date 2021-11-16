習拜會｜中美元首視像會晤結束　央視引述拜登稱不支持台獨

美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平視像會晤第一輪已在香港時間早上10時42分結束，第二輪會談於11時06分開始，在12時24分，會晤正式結束。兩人會面時間超過3小時，期間中場休息15分鐘。

在第一輪會談中，習近平稱中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏；拜登則稱希望與習近平有坦率的對話。



央視新聞在會晤完結後報道，習近平和拜登在會談中，就中美關係發展的戰略性、全局性、根本性問題以及共同關心的重要問題進行了充分、深入的溝通和交流。

報道指出，拜登表示，願明確重申美方不尋求改變中國體制，不尋求通過加強同盟關係反對中國，無意與中國發生衝突。美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。

路透社引述中國官媒指，習近平會上表示，如果「台獨」勢力越過紅線，中國將不得不採取果斷措施。

習近平又指，中國和美國就像兩艘不該相撞的船，且世界大得足以適合中國和美國各自發展，因此不應該玩零和遊戲。他希望拜登能夠展示「政治領導力」，使美國對華政策回到「理性和務實」的軌道。

習近平說，不應該將中美貿易問題政治化，美國應停止濫用國家安全概念打壓中國企業，亦應該以建設性方式管理彼此的差異和敏感問題。

新華社形容今次中美視像會晤為「坦率、具建設性、實質性和富有成果」。

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第一輪會面在美國白宮西翼的羅斯福室開始時，白宮讓媒體記者入內採訪及拍照，之後習近平及拜登的視像會面閉門進行。路透社16日稱，預計整個會面持續數小時。

此時拜登稱：「或許我應（就會晤）來一個更正式的開始，雖然您（指習近平）我從未與對方這麼正式的會面過。

拜登稱，確保中美關係不會演變成公開衝突是中美領袖的責任，包括設置「常識」的圍欄。他承諾會在會面中，提出有關華府的關切，包括人權以及其他在印太地區的議題。

拜登在會晤中表示，希望下次與習近平面對面會晤。他稱希望與習近平有坦率的對話。

拜登稱，中美領袖對全世界以至本國民眾都有責任。

他稱，美國將一直為其價值觀挺身而出；國家應該遵守規則。

習拜會：圖為2021年11月15日，美國總統拜登在白宮羅斯福室出席與中國國家主席習近平一同進行的視像會晤。羅斯福室內的熒幕顯示習近平參與會晤的情形，拜登向鏡頭揮手，與習近平打招呼。（AP）

習近平在第一輪會晤中表示，對於再見到「老朋友」感到開心。

他稱中國及美國一同面對多種挑戰，應增加溝通及合作。

習近平稱，需要健全和穩定的美中關係；兩國應相互尊重。他稱中美應和平共處，合作共贏。

他稱中國已準備將中美關係推進到一個「正面的方向」。

習近平稱他期待有一個廣泛及全面的討論。

他稱，健康的中美關係，需面對全球性挑戰如氣候變化、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。

習近平稱會與拜登合作，促進中美關係正面發展。

今次視像會晤的參會人員，中方代表包括中國國務院副總理劉鶴、外交部長王毅、外交部副部長謝鋒，中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。

而美方參會代表，則有財政部長耶倫（Janet Yellen）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）；國家安全委員會的3名代表也加入會議，包括總統副助理兼印太地區協調員坎貝爾（Kurt Campbell）、總統特別助理兼中國事務高級總監羅森伯格（Laura Rosenberger），以及中國事務總監喬恩・欽（Jon Czin）。