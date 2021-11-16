中國太陽能板被指涉及強迫勞動　澳洲議員促立法禁止進口

澳洲一些參議員呼籲政府須確保澳洲消費者，不會在購買太陽能板的過程中涉及對新疆維吾爾族人強迫勞動，並要求澳洲政府採取行動。澳洲廣播公司（ABC）11月16日稱，中國駐坎培拉大使館被要求對這報道置評時，大力否認中國涉及強迫勞動。



英國甘迺迪國際公義研究中心（Helena Kennedy Centre for International Justice）教授墨菲（Laura Murphy）稱，有些維吾爾族人被迫生產太陽能板的關鍵材料多晶矽（polysilicon），如果澳洲政府、澳洲地產發展商甚至澳洲消費者都購買來自中國的模塊，他們將嚴重受到影響。

墨菲稱，幾乎全世界每一個購買太陽能板的人，都可能買到被強迫勞動者製造的產品。

澳洲無黨籍獨立參議員Rex Patrick認為，澳洲政府應加強推動立法，以杜絕任何涉及強迫勞動的產品進口。

澳洲國會網站資料顯示，Rex Patrick在6月24日向參議院提出「海關修訂條例（禁止強迫勞動產品）議案2021」（Customs Amendment [Banning Goods Produced By Forced Labour] Bill 2021）。隨着參議院8月23日三讀通過後，有關議案於當天在眾議院完成首讀。

工黨（Labor）參議員Kimberley Kitching也稱，工黨會支持要求強制廠商提出甚至沒間接涉及強迫勞動的證明。