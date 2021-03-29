新疆人權｜「歡迎制裁」而不制裁的澳洲與新西蘭

撰文： 黄治金 吳迪 最後更新日期： 2021-03-29 19:21

為了反制美國、加拿大和英國藉「新疆人權」制裁中國個人和實體，中國政府3月26日至27日連續宣佈了針對這三個國家相關個人和實體的制裁舉措，稱這些國家之前對中國的制裁完全基於謊言和虛假信息。 3月28日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發佈聲明，再次強調會和盟友及合作伙伴協調施壓中國。

值得注意的是，相較於美國、英國、加拿大的堅持，同屬「五眼聯盟」、同樣以盎格魯撒克遜文化為社會主體的澳洲和新西蘭，則表現得尤為奇特。

針對3月23日以來美國、加拿大、英國和歐盟宣布對華相關制裁舉措，澳新兩國政府只對「新疆人權狀況」表達「嚴重關切」，以「外長聯合聲明」的方式稱充足證據顯示人權問題，包括絕育和信仰自由等，且對美加英歐的對華制裁表達歡迎——可是，兩國卻並未發起針對中國的制裁。

應當説，自從拜登（Joe Biden）就職以來，美國政府一直在加大同盟友的立場協調，以便共同採取行動，加大對華施壓。澳新兩國作為五眼聯盟成員國和以白人為主的英文國家，為何在此時選擇了更為謹慎的取態？

在新疆問題上發聲並被中國予以制裁的美歐人物：

+ 4 + 4 + 4

新西蘭：現實世界的夏爾哈比屯

事實上，新西蘭多年來一直很少在涉及大國博弈等敏感問題上取態。就中美而言，新西蘭的確和中國在價值觀和話語權等領域存在分歧，但無論是台灣、香港、南海，還是一帶一路和亞投行等中國提議，新西蘭都並未加入西方對華施壓的陣營，反而更專注於在經貿領域強化同中國的關係。

這與新西蘭傳統國際觀相關。

一方面，新西蘭地處「世界邊緣」，且人口僅為四百餘萬，地理面積也不到27萬平方公里，僅略大於英國，且安於「偏安一隅」，似《魔戒》世界中土大陸的哈比人故鄉夏爾一樣，很少受國際地緣角力牽連。

另一方面，或許也恰因如此，新西蘭一直努力保持其地緣獨立性，除了長期與澳洲以及斐濟、薩摩亞等太平洋島國保持緊密聯繫以外，新西蘭在地緣方面向來保持獨立，乃至一再就此向大國發難，譬如多次就南太平洋核試驗刁難法國，又或是就捕鯨問題譴責日本。

在中美貿易戰期間，新西蘭總理阿德恩曾訪華強化兩國經貿關係（點擊瀏覽大圖）：

所以，在此民意背景下，新西蘭政府大可以尊重民意，一面保持外交獨立，一面為國民拓展經貿、文化、政治合作。這既包括維繫新西蘭與美國的傳統協作，亦包括積極發展與中國的往來。

目前，中國是新西蘭第一大貿易夥伴、第一大出口市場和第一大進口來源地。今年1月26日，新西蘭與中國更新了兩國2008年達成的自貿協定（FTA）。升級後的中新FTA將致力拓展投資、科研、貨物貿易、服務貿易等更全面的產業鏈合作，不再局限於向中國出口奶粉和肉製品。英國路透社引述的經濟分析稱，新西蘭和澳洲對華出口品類趨同，中國升級同新西蘭的FTA，將使得新西蘭商品在中國比澳洲商品更具競爭力優勢。

澳洲的選擇：長期抗戰？更弦易轍？

和新西蘭不同，澳洲在外交、軍事、地緣政治等方面，多次捲入中美博弈。從2018年澳洲跟隨美國以國家安全為由禁止中國企業華為開始，它和中國的雙邊關係一直處於低水平。

尤其是2020年疫情年，澳洲政府配合美國右翼政府，在華為5G、香港、台灣、南海和貿易等議題層面對華施壓。無獨有偶，中國海關也隨後加大了對澳洲商品之審查，以商品質量問題和反傾銷現象，向澳洲牛肉、葡萄酒、大麥等一系列商品發起了限制性措施。

2020年12月11日，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）出席記者會。在其任內，澳洲以人權、民主、國安為由，對中國企業利益、中澳政治文化往來、以及中國在香港、新疆等事務發起諸多批評。（Reuters）

近月以來，澳洲總理莫里森和外長佩恩（Marise Payne）接受媒體採訪時多次提及，一直試圖和中方官員取得聯繫而未果。很明顯，中國不接受澳洲「既要中國市場，又頻頻惡化兩國關係」，亦不妥如今澳洲「口惠而實不至」的現況。

甚至可以說，一如美國為維護自己在中東地區的利益而制裁伊朗數十年，中國如今也在為維護自身區域利益「懲戒」澳洲。如果澳洲不願更弦易轍，那麼或許也就需展現出類同於伊朗一般數十年不折腰的「骨氣」。

相較於新西蘭，澳洲既自視為區域大國，不甘於「偏安一隅」，又更趨向於和美國英國在一系列國際問題上站隊；同時又面臨着地處西太平洋，無法不面對中國的現實，致使其近年的地緣戰略定位持續錯亂。尤其是在美國未能對該地區提供足夠戰略資源、而中國影響力又逐步提升的情況下，澳洲在中美之間把握好安全利益與經貿利益的空間已經越來越小。

如今圍繞「新疆人權」議題，澳洲並未加入制裁中國的行列，或許也是考慮避免同中國的關係進一步惡化。這也説明，相對於「長期抗爭」，澳洲更傾向於更弦易轍，在澳中關係中尋找新的平衡點。