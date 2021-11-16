俄羅斯：中國實施禁令　限制經鐵路進口俄羅斯產品

俄羅斯駐中國商務代表處11月15日證實，中國限制經鐵路進口俄羅斯產品，最新禁令將在後貝加爾斯克——滿洲里口岸實施。



據俄羅斯衛星通訊社11月15日報道，俄羅斯駐中國商務代表處消息顯示，中國滿洲里市政府暫時禁止部分俄羅斯產品和商品以非集裝箱形式經鐵路運入中國，禁令將在後貝加爾斯克——滿洲里口岸實施。

俄羅斯駐中國商務代表處消息稱，「中方告知，根據滿洲里市新冠肺炎（COVID-19）疫情防控指揮部第41號公告，自2021年11月11日起禁止經滿洲里鐵路口岸向中國運輸啤酒、礦泉水、紅酒、植物油（包括大豆油等食用油）、松子、人造黃油、麪粉、糖果等食品以及筷子、雪糕棒、木炭、板材和潤滑油。」

不過，俄羅斯駐中國商務代表處特別提到，國際聯運集裝箱除外。

在這之前，俄羅斯聯邦海關總署發言人11月8日證實，中俄兩國邊境口岸發生了創紀錄的重型貨車滯留情況。其中，最大的國際汽車檢查站後貝加爾斯克—滿洲里口岸，預計有將近1,000輛重型卡車等待通關。

俄羅斯聯邦海關總署發言人稱，中俄邊境檢查站前出現的貨車積壓與中方加強新冠肺炎疫情防控措施有關。目前，俄羅斯聯邦海關總署正在採取一切措施改善情況，包括加派工作人員、增加夜班等措施來穩定情況。