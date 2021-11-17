美媒：拜登料11月底宣布外交抵制北京冬奧會

習拜會剛剛結束，美媒傳出消息，預計拜登（Joe Biden）政府將很快宣布外交抵制北京冬奧會，拜登本人不會出席。



據美國《華盛頓郵報》11月16日報道，據幾位知情人士透露，白宮預計很快就會宣布美國總統拜登和其他美國政府官員都不會出席北京奧運會。

來自行政當局的消息人士證實，雖然行政當局還沒有最終確定這一決定，但已向拜登提出正式建議，預計拜登將在11月底前批准該決定。

此前，據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）11月11日報道，兩名知情人士透露，預計中國國家主席習近平將利用中美視像峰會，以個人名義邀請美國總統拜登參加北京冬奧會。

但據報道，在3個半小時的中美視像峰會中，拜登出席北京冬奧會的問題根本沒有提出來。

近幾個月來，拜登政府官員在是否抵制北京冬奧會的相關問題上幾乎保持沉默，拒絕揣測拜登是否會支持包括運動員不參賽的全面抵制，還是更有限度地抵制，或者根本不抵制。

現在拜登與習近平的視像會晤已經完成，消息人士稱，拜登政府已經少了一個推遲宣布外交抵制的理由。

拜登政府將把這個決定通知盟友，但讓他們自己決定是否仿效美國。

消息人士說，這種外交抵制是為了在不影響美國運動員參加北京冬奧會的情況下，對中國政府侵犯人權的行為做出回應。