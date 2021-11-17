美國副財長：物價會持續保持高位　直到疫情完全結束

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行、供應鏈瓶頸和高企的通脹是拜登政府面臨的幾個重大挑戰。美國副財政部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）11月16日告訴媒體，在如此困難的情況下，拜登已經在盡最大努力。



據中國財聯社11月17日報道，阿德耶莫對媒體說道：「在解決大流行方面，我們還有更多工作要做。在完全解決大流行病之前，我們的經濟將持續面臨高物價。」

儘管如此，阿德耶莫仍認為，美國在公共衛生和經濟方面都處於很好的條件。阿德耶莫列舉了4.8%的失業率和6%的經濟增長（二季度增長6.7%，三季度增長2%）作為樂觀的理由，並表示物價將「隨着大流行的緩和而緩和」。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）16日也表示，2022年下半年通脹可能會消退。

目前，美國多組關於物價的數據都處於長期以來的高位。11月10日公布的美國消費者物價指數按年上漲6.2%，為近31年來最大按年增幅。