美國商務部長：不會加入CPTPP　擬2022年建立印太經濟框架

在中國申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）後，美國商務部長指無意加入CPTPP，但尋求在2022年建立印太經濟框架。



據《日本經濟新聞》11月16日報道，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）11月15日在日本表示，美國無意加入CPTPP，但謀求一個更強的框架。

雷蒙多表示，美國希望形成一個超越CPTPP的經濟框架，美國設想的這個框架「在某些方面可能比傳統的自由貿易協定更加強大」。

雷蒙多重申拜登（Joe Biden）政府的立場，即最初的太平洋貿易協定「不是美國目前要參與的東西」。

但她表示，美國對與日本和其他友好國家創建一個合作框架持開放態度，該框架監管廣泛的領域，包括數碼技術和供應鏈。

另據新加坡《海峽時報》報道，美國商務部長雷蒙多11月17日在彭博創新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）上表示，由於各種原因，美國目前不會加入CPTPP，但正在尋求在供應鏈等特定領域與盟國創建其他夥伴關係。

雷蒙多說，這種夥伴關係比傳統的自由貿易協定約束更少，美國仍然非常認真地與印度-太平洋地區開展經濟合作。

她又指，可能會在2022年初建立印太經濟框架，自己今次的亞洲之行，旨在為潛在夥伴關係奠定基礎。