新西蘭總理回應是否支持中國加入CPTPP　與坎培拉不同調

對於是否允許中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的問題，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）11月7日作出回應，她認為只要符合標準，就應該允許中國加入CPTPP。澳媒形容，新西蘭總理的表態與澳洲政府產生了分歧。



阿德恩11月7日在接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時表示，許多國家都對加入CPTPP表達了興趣，「如果你們願意參與，並滿足這些標準，那麼我們對此表示歡迎」。

2019年4月1日，中國國家主席習近平（右）在人民大會堂會見新西蘭總理阿德恩（左）。（Reuters）

阿德恩說：「我認為，CPTPP為自由貿易協定和多國自由貿易協定設定了很高的標準，我們歡迎任何願意滿足這些標準的國家加入該協定。」

《澳洲人報》評論稱，這讓阿德恩與澳洲政府產生了分歧，此前，澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）表示，中國需要首先恢復與澳洲的部長級溝通，之後澳方才會考慮中國加入CPTPP的談判過程。

根據協議規定，CPTPP的11個現有成員國包括新加坡、馬來西亞、澳洲、新西蘭和墨西哥等，均有否決潛在新成員申請的權利。

阿德恩表示，中國對待澳洲的態度並沒有改變新西蘭政府的外交政策。

她說：「是的，我注意到許多貿易國家和中國之間存在緊張關係，我們也注意到這些緊張關係加劇，我們自己也看到了。但對我們來說，我們將始終如一，這不會改變我們的行為方式。」