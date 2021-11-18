美國將中國俄羅斯等10國列入侵犯宗教自由黑名單

美國國務院11月17日宣布將中國、俄羅斯等10個國家列入壓制宗教自由「特別關注國」黑名單。中方此前多次駁斥美方的批評，稱美國內少數族裔的宗教狀況令人擔憂。



美國國務院11月17日宣布，將俄羅斯列入壓制宗教自由「特別關注國」黑名單，目前該黑名單上的國家包括緬甸、中國、厄立特里亞、伊朗、朝鮮、巴基斯坦、俄羅斯、沙特阿拉伯、塔吉克斯和土庫曼。

美國已將尼日利亞從宗教自由黑名單中移除。

阿爾及利亞、科摩羅、古巴和尼加拉瓜被列入觀察名單。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中稱，這些國家因參與或容忍「系統地、持續地、嚴重地侵犯宗教自由」而被列為特別關注國家。

聲明稱，「我們將繼續敦促所有政府糾正其法律和做法中的缺陷，並推動追究那些對濫用職權負有責任的人的責任。」

布林肯還宣佈，將「青年黨（al-Shabab）、博科聖地（Boko Haram）、沙姆解放陣線（Hayat Tahrir al-Sham）、胡塞武裝（Houthis）、ISIS、ISIS大撒哈拉（ISIS-Greater Sahara）、ISIS西非（ISIS-West Africa）、伊斯蘭和穆斯林支持組織」（Jamaat Nasr al-Islam wal-Muslimin）和塔利班列為特別關注的實體」。

針對美國就宗教政策對中國進行指責，中國外交部發言人曾指出，中國政府依法保護公民的宗教信仰自由。中國各類信教群眾近2億人，宗教教職人員38萬餘人，宗教團體約5,500個，依法登記的宗教活動場所14萬多處。中國各族人民享有充分的宗教信仰自由。有關事實早已有目共睹。

發言人指責稱，反而是美國內少數族裔的宗教狀況令人擔憂。美國內存在長期性系統性的種族歧視問題。公開數據顯示，美國全國的清真寺數量還不到新疆的十分之一。