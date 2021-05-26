中國宣布制裁美國國際宗教自由委員會委員摩爾　禁入境中港澳

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-26 16:56

在美國國務院發布2020年度國際宗教自由報告，並制裁一名中共官員後，中國外交部5月26日表示，美方所謂報告罔顧事實，大肆詆毀中國宗教政策，中方決定制裁美國國際宗教自由委員會（USCIRF）委員摩爾（Johnnie Moore），禁止他及其家屬入境中國內地以及香港、澳門特別行政區。

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，美方所謂報告罔顧事實，充滿意識形態偏見，大肆詆毀中國宗教政策，嚴重干涉中國內政，中方對此堅決反對。

圖為美國國際宗教自由委員會委員摩爾2020年3月在華盛頓特區出席會議（Twitter@Rev. Johnnie Moore）

趙立堅稱，針對美方公然為邪教組織張目，基於謊言和虛假信息，對中方人員實施單邊制裁的行徑，中方決定對美國國際宗教自由委員會委員摩爾推行制裁，禁止摩爾及其家屬入境中國內地以及香港、澳門特別行政區。

他又稱，中方敦促美方糾正錯誤，撤銷所謂制裁，停止借所謂宗教問題干涉中國內政。

曾促中共釋放黎智英黃之鋒

美國國際宗教自由委員會2020年12月曾發表報告，把香港壹傳媒創辦人黎智英列入「宗教良心犯」名單，摩爾當時公開指「中共必須立即釋放黎智英及黃之鋒、周庭，和其他因主張民主、人權和宗教自由而在香港被拘留的人。」

美方5月中制裁一名中國官員

美國國務院之前在5月12日發表年度國際宗教自由報告，當中指控中國迫害「法輪功」。美方並宣布制裁四川成都市中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室（防邪辦）前主任余輝，指他任意拘押法輪功學員，嚴重侵犯人權，美方因而對其實施簽證限制，禁止他及其直系親屬入境。