布林肯：美國參與非洲基礎設施建設與中國無關

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11月18日表示，美國參與非洲的基礎設施建設與中國無關，而是希望在各國在不背上債務負擔的情況下提高基礎設施的標準。



據路透社11月18日報道，布林肯在訪問尼日利亞時被問及美中在非洲大陸基礎設施投資方面的競爭。近年來，中國通過此類投資不斷增強在非洲大陸的影響力。

「當涉及到基礎設施投資問題時，再次強調，這與中國或其他任何人無關，我們希望在進行這些投資時能夠做到力爭上遊，」布林肯在與尼日利亞外交部長Geoffrey Onyeama共同舉行的記者會上說。

布林肯表示，中國在非洲的投資總體而言是好的，但不應給各國留下「無法償還的巨額債務」，他並補充說，勞工權利、環境保護和反腐保障措施也應到位。

他補充說，七國集團（G7）發達國家將在非洲投資，作為「重建更美好世界」計劃的一部分。

布林肯周四與Onyeama簽署了一項21.7億美元的發展援助計劃，並表示華盛頓還將繼續投資於尼日利亞的安全。

Onyeama說，尼日利亞需要來自中國的投資來解決嚴重的基礎設施赤字問題，並說該國所承擔的債務是可持續的。

中國是尼日利亞的主要雙邊貸款人之一，並為公路、鐵路和天然氣管道等基礎設施建設提供資金。尼日利亞公共債務辦公室在其網站上說，截至2020年3月，該國所欠中國債務為31.21億美元，佔該國公共債務總額的3.94%。

「我們看到與中國合作的巨大機會，」Onyeama說。「他們習慣於很多這種巨大的資本項目和基礎設施項目。」