月偏食．圖輯｜天文奇觀登場　全球多地看得到　近600年歷時最長

581年來持續時間最長的月偏食登場，月球屆時會化為一輪緋月，而大部分的地球人都有幸親賭這場天文奇觀，包括在香港的市民能在11月19日下午看到。



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法國傳媒18日報道，在這場天文演出中，移動到地球後方的月球幾乎完全被陰影籠罩，月球表面99%會染上一片緋紅。整個北美洲地區，以及亞洲東北部、波利尼西亞（Polynesia）、澳洲和南美洲部分地區民眾都能見證這場奇觀。

▼點擊圖輯在全球各地看到的月偏食▼

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報道指，這種深紅色是由瑞利散射（Rayleigh Scattering）現象造成，在這種現象中，來自太陽、較短的藍色光波會被地球大氣中的粒子分散，較長的紅色光波則能輕易穿透這些粒子。

美國太空總署（NASA）網站解釋，月食期間，地球大氣的塵埃或雲量愈多，月球就顯得愈紅。NASA指，對賞月民眾來說，好消息是大家不必等那麼久才能看到下一次月食，歷時更長的月全食會在2022年11月8日登場。

太空科學家表示，格林威治標準時間19日上午6時2分，月球進入地球半影，即外陰影時，上述地區在視野無雲的情況下，喜愛觀測天空的人士能看見月球略微變暗。一個小時後，當月球開始進入地球本影，即完整的陰影時，月球看起來會好似被人咬了一大口。月亮上午8時45分變紅，18分鐘後顏色最為鮮艷，之後隨着暮色漸深，月球也逐漸離開地球本影而恢復光明。

圖為2019年7月16日在英國倫敦上空可見到的月偏食（Getty）

這次月食歷時逾3小時28分鐘，是自1440年以來歷時最長的月偏食，這個紀錄不會在2669年前被超越。

香港天文台指，在是次月食過程中，月球在食甚時仍處於地平線以下，因此在香港觀看到的月亮會帶食而出。