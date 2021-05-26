超級血月．多圖｜全球多地共賞月全食　夏威夷佔據最佳位置賞奇觀

撰文：房伊媚
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環太平洋地區於5月26日迎來名為「超級血月」（Super Blood Moon）的天文奇觀，包括香港民眾也可觀賞到這次的天文奇觀。月球在近地點進入滿月狀態、稱為「超級月亮」（Super moon），加上「月全食」同時出現，形成橙紅色的「超級血月」。
▼齊來共賞各地在5月26日看到的超級月亮▼
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最佳觀賞地點：夏威夷
這是逾2年以來首次的「月全食」。同時月球非常接近地球，兩者只相距36萬公里。天文學家稱，月亮會比平時大約7%、比平時光15%。
美國太空總署（NASA）指，這次奇觀的最佳觀賞地點在夏威夷，其次是美國加州及西北太平洋地區。
🔴🌔#SuperBloodMoon🌖🔴— Marika Ntrekos (@Cosmictruth369) May 26, 2021
#LunarEclipse
#RedKachina pic.twitter.com/wJC0IbBK2n
香港、東南亞部份地區、澳洲、新西蘭、美國、智利南部、以及阿根廷也有機會欣賞到「超級血月」。
Have clear sky over Tai Tapu this evening. Hopefully it stays that way for a few more hours! @NapierinFrame @WeatherWatchNZ @weatherpaulg #canterbury #superbloodmoon pic.twitter.com/69luW6qIjE— James Morrison (@weatherbom) May 26, 2021