超級血月．多圖｜全球多地共賞月全食　夏威夷佔據最佳位置賞奇觀

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-26 19:47

環太平洋地區於5月26日迎來名為「超級血月」（Super Blood Moon）的天文奇觀，包括香港民眾也可觀賞到這次的天文奇觀。月球在近地點進入滿月狀態、稱為「超級月亮」（Super moon），加上「月全食」同時出現，形成橙紅色的「超級血月」。

▼齊來共賞各地在5月26日看到的超級月亮▼

+ 4 + 4 + 4

最佳觀賞地點：夏威夷

這是逾2年以來首次的「月全食」。同時月球非常接近地球，兩者只相距36萬公里。天文學家稱，月亮會比平時大約7%、比平時光15%。

美國太空總署（NASA）指，這次奇觀的最佳觀賞地點在夏威夷，其次是美國加州及西北太平洋地區。

香港、東南亞部份地區、澳洲、新西蘭、美國、智利南部、以及阿根廷也有機會欣賞到「超級血月」。