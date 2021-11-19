新冠肺炎｜阿斯利康研發抗體藥物　半年內保護力達83%

預防感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），除了接種疫苗外，多個藥廠都研發其他類型藥物，其中阿斯利康（AstraZeneca）11月18日表示，其研發的抗體藥物在6個月內的保護力達83%。



路透社及美國CNBC頻道指，阿斯利康在英、美、法、比利時及西班牙進行名為PROVENT臨床測試，向大約5200名沒受感染及接種疫苗的參加者分別提供安慰劑或代號為「AZD7442」的抗體藥。數據顯示，接種抗體藥的人士經過半年後，防止出現感染病徵的保護力達83%。

而在同一測試的較早分析曾指出，使用該款抗體藥的三個月內，出現嚴重病徵的風險減少77%。當局會繼續跟進參與者狀況長達15個月，分析抗體藥的長期成效。

阿斯利康亦表示，在另外一個研究中，初次出現輕微至中等病徵的確診者在三天內接種更高劑量的AZD7442，可將病情惡化的機會大幅減少88%。

該公司指出，全球大約2%人口可能對新冠疫苗免疫力不足，他們包括接受洗腎、化療、患類風濕性關節炎等而需要服用免疫抑制劑等，因此抗體藥為這批人士帶來抗疫福音。

阿斯利康會將完整的測試報告交由同行評審的醫學雜誌出版，並已向美國食品及藥物管理局（FDA）提出作為預防治療的緊急使用授權，但目前尚未放行。該公司承諾一旦獲FDA批准後，會向美國政府提供70萬劑量，以及供應其他國家。