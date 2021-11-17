新冠肺炎｜輝瑞授權仿製口服藥　但為何不分享疫苗配方？

輝瑞（Pfizer）11月16日宣布同意授權，允許企業仿製生產其新研發的抗病毒藥物，治療新冠肺炎患者。仿製藥價錢低廉，授權有望協助窮困及發展中國家抵禦疫情。然而這會讓人問道，為何輝瑞只允許仿製口服藥，但不授權生產疫苗？



早在2020年疫情高峰之際，已有呼籲要求輝瑞及其他疫苗研發藥廠，分享疫苗配方授權其他企業生產，以緩解發展中國家疫苗所需。南非與印度在世界衛生組織倡議相關豁免，但至今未有一間藥廠參加。

儘管今天疫苗供應情況已大幅舒緩，不再出現年初疫苗短缺情況。但窮困國家疫苗分配和接種率依然低下，輝瑞疫苗共有1%提供予這些地方。

圖為11月16日，在意大利阿斯科利一個生產工場製造的輝瑞新冠口服藥。（Reuters）

輝瑞未有授權允許其他地方企業生產其使用mRNA技術的疫苗。國際製藥商協會聯合會（IFPMA）在9月的一次記者會上，重申現時藥廠的生產能力足夠為全球提供疫苗，無須特意分享疫苗配方與知識產權。

相比一般的藥物製造，mRNA的技術較為複雜，牽涉的材料亦多。仿製藥技術今天已十分成熟，一般藥物可靠取得藥物構造和合成方法大量生產。但mRNA與傳統藥物不同，生產或需要一定技術指導。

美國彭博社報道，輝瑞的疫苗由280個材料製作，涉及19個地區供應原材料。對生產疫苗的製造商而言，這意味需要多重協商，才能取得全部許可。當然理論上若世衛成功推動豁免，這些繁瑣問題能得到一次過解決。

還有是盈利問題，輝瑞疫苗目前主要流通於富裕國家，預計2021年將可獲360億美元的收入。莫德納（Moderna）同樣採用mRNA疫苗，將預計獲得約122億美元的收入。新冠疫苗是莫德納首個獲批准許可使用的產品，莫德納過去專注遺傳病研究及藥物使用，但都僅限於實驗藥物，新冠疫苗成為莫德納的主要收入來源。

圖為輝瑞提供，由輝瑞與BioNTech研發製造的新冠疫苗。（Reuters）

當然這些藥廠未有拒絕與發展中國家談判，而且價格會按談判對象有所變更。輝瑞向富裕國家出售疫苗價格大概是一劑20美元，中收入國家為一半，低收入國家更低。根據輝瑞的說法，與低收入國家談判的障礙，主要是處理疫苗與運輸的能力，及「對疫苗的信心」。

輝瑞疫苗必需在零下70度的環境下冷藏，才能保持藥物質量，為低收入國家帶來困難。但對疫苗的信心，卻成為一個值得商確的地方：儘管藥廠在向外國供應時都必然會要求豁免一定程度的追索權，但輝瑞在售賣疫苗時，會特別註明要求各國放棄對疫苗的任何負面後果，包括製造錯誤或疏忽的法律追索權。相比之下，阿斯利康（AstraZeneca）同意在販售該國法院解決爭端。