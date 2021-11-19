移民澳洲｜避風港政策有限期？坎培拉指港人永居途徑沒設日落期限

澳洲政府向香港人新增兩條永久居留簽證途徑後，引起外界討論政策是否有日落期限，澳媒11月19日引述坎培拉政府澄清，給香港人的永居途徑沒有設日落期限。



據澳洲傳媒SBS中文台19日報道，在全新《2021 年移民規例修訂（香港）法例》政策文件上，寫明規例日落日期為2032年4月1日，引起有網民擔心永居途徑會到期。

報道指，澳洲內政部發言人回覆傳媒詢問時表示，避風港政策文件中的日落日期只屬程序需要，讓政府有時間把修例納入法律全文，並不代表政策的失效日期或取消它的日期。

圖為2021年9月28日，鏡頭下澳洲悉尼港景色。（AP）

發言人指，因為政府通過修訂法例來公布新政策，當它納入《1994年移民規例》，這份避風港政策文件便會即時「日落」，即自動無效。

澳洲之前在11月1日正式公布於兩項永久居留簽證上，各增加一個為港人而設的分類「香港組別」（Hong Kong Stream），給予持有當地畢業生或臨時工作簽證的香港人申請，新措施將在2022年3月5日起實施。

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