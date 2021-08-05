BNO納入澳洲「避風港」政策　不再僅限持香港特區護照人士

澳媒SBS中文台8月5日稱，澳洲內政部向它證實，持英國國民（海外）護照（即BN(O)）的港人，其畢業生簽證和臨時工作簽證延長至5年。這是意味着，為港人而設的「避風港」政策，也涵蓋持有BNO人士，不再僅限於持香港特區護照者。



澳洲近期已有擴大接納BNO的安排。澳媒7月30日報道，澳洲移民局長霍克（Alex Hawke）已決定讓香港人在申請澳洲臨時或永久技術移民簽證時，將可獲得在輪候個案中以「最高優先次序」審批，包括香港特區護照和BNO持有人。

發言人近日再向SBS中文證實，2020年為港人而設的「避風港」政策，適用人士由特區護照持有人擴大至BN(O)持有人。

發言人稱，2020年7月9日已持有臨時技術簽證（類別482及457）或畢業生簽證（類別485）的BN(O)持有人，簽證自動延長5年，至2025年7月8日。此後獲批上述簽證者同樣可居留澳洲5年，而在簽證到期前，他們也有申請永久居留的途徑。

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圖為英國國民（海外）護照（即BN(O)）。（資料圖片／羅國輝攝）

規例修訂 追加接納BNO

香港實施《港區國安法》後，澳洲7月9日宣布「避風港」政策，讓香港特區護照持有人的畢業生和臨時工作簽證延長至5年，之後有申請永久居留的途徑。當時內政部向SBS稱，它不適用於只持有BNO的港人。

內政部8月24日以書面回覆SBS中文時稱，以是否持有特區護照、決定此人是否獲批延長簽證，為「直接、客觀的方法」。但當SBS中文向內政部問及為何有此轉變，部門本週回覆SBS中文時稱，這是「對《1994年移民規例》作必要的修訂」。

SBS中文記者翻查內政部提及的《1994年移民規例》時發現，澳洲政府2020年7月宣布避風港政策時，規例中並未對「香港護照」進行定義，但2020年8月20日相關規例的修訂中，列明「香港護照」是「中華人民共和國香港特別行政區護照」。立法文件中未有交代新增這項定義的原因。

按照內政部對規例已進行的「必要修訂」，所有港人不論持有特區護照或BNO，只要符合條件，「避風港」政策也適用於他們。

圖為4月19日澳洲總理莫里森在悉尼向媒體發言。（AP）

5年後怎申請永久居留？

內政部發言人7月30日稱，仍在制訂人們在5年臨時簽證屆滿後尋求永久居留途徑細節。內政部網站會公布進一步消息。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）及內政部官員2021年初稱，港人在5年臨時簽證屆滿後，可申請一款「現有的技術類別永久簽證」，毋須符合其他人的申請條件，僅需符合「經調整的資格條件」。惟當局尚未公布何謂「經調整的資格條件」，以及他指的是哪一類技術永居簽證。

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