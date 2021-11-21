中國駐德大使：中歐差異問題癥結不在分歧

中國駐德國大使吳懇11月20日指出，不認為中歐、中德之間的差異和分歧比50年前更大，反之現今雙方合作面和利益交集顯然更大，而當中問題癥結不在於分歧，而在於心態。



據中國駐德國大使館11月20日消息，吳懇在中德兩國2022年將迎來建交50週年之際，在德國《柏林報》（Berliner Zeitung）撰文。

吳懇在文中指出，回顧中德建交以來的合作歷程，最重要的啟示就是，制度差異和意識形態分歧不是排斥和拒絕合作的理由，過去沒有、今後也不應成為阻礙兩國關係發展和人民相互走近的絆腳石。只要秉持理性務實的態度，堅持平等對話、相互尊重、包容互鑑，就能超越制度差異，實現合作共贏。

他又稱，中歐差異客觀存在，但不必然導致對立或對抗，制度競爭是冷戰的產物。不能因為承平日久，就遺忘歷史傷痛。中國謀求更快發展是為了讓中國人民過上更好的生活，而不是為挑戰誰、超越誰或取代誰。

吳懇指，有形的柏林牆早已拆除，但那段歷史依然值得全世界牢記和警醒，尤其要警惕無形的柏林牆，制度競爭的陰魂不應再被重新復活。全球化的世界需要更多「建橋者」而非「建牆者」。