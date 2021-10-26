習近平與法國總統通話　馬克龍：希望中歐投資協定早日生效

中國國家主席習近平10月26日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話。據中國官媒央視指，習近平表示，中法關係正在取得重要進展。馬克龍則談到，希望中歐投資協定早日生效實施，又稱支持中方成功舉辦北京冬奧會。



據央視10月26日報道，習近平指出，中方高度重視發展中法關係，他稱，2020年以來，中法通過多種方式保持聯繫，就兩國關係達成的重要共識正在得到有力落實，取得重要進展，當前國際形勢變化很快，中法就重大議題及時溝通協調，有利於為中法關係定向把舵，也有助於為世界局勢注入更多穩定性。

2019年11月6日，在北京人民大會堂外舉行的歡迎儀式上，習近平（右一）與夫人彭麗媛（左一）一起，迎接馬克龍（右二）和他的夫人布麗吉特（Brigitte Macron）。（Getty）

習近平強調，中法應該在做好疫情防控前提下推動有關合作進程，鞏固民用核能、航空航天等傳統領域合作，拓展人工智能、生物製藥、海洋等新領域合作，中方願同法方繼續開展生物多樣性保護合作，深入開展綠色合作，落實全球發展倡議，面向非洲等地區開展三方合作，中法還要相互支持辦好北京冬奧會和巴黎奧運會。

習近平強調，近期國際上發生的幾件大事再次說明，法方主張歐盟戰略自主正確，中歐要通過持續高層溝通對話，增進了解互信，減少誤解誤判，妥善管控分歧，加強對中歐關係的政治引領，確保中歐關係行穩致遠。

他稱，雙方應該緊扣中歐企業和百姓需求，進一步釋放互聯互通、數字技術、綠色環保、科技創新、醫療衛生等領域合作潛力，擴大中歐關係合作面，希望法方為推動中歐關係健康穩定發展，發揮積極作用。

2019年11月6日，習近平（右）和馬克龍（左）在北京人民大會堂出席聯合新聞發布會。（Getty）

據報道指，馬克龍表示，祝賀中方成功舉辦昆明《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會，法方堅定致力於以建設性的方式推動歐中關係發展，致力於通過加強各層級對話，妥善管控和解決分歧，深化歐中在經貿、氣候變化、生物多樣性保護等領域合作，希望同中方就二十國集團領導人意大利峰會、格拉斯哥聯合國氣候變化大會加強協調。

他稱，法方願同中方一道，推動兩國相關領域務實合作取得更多成果，希望歐中投資協定早日生效實施，法方支持中方成功舉辦北京冬奧會，法方期待繼續就法中、歐中關係以及共同關心的重要問題，與中方保持密切溝通。