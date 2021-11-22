美媒：拜登告訴盟友2024年將尋求連任　圖消除高齡疑慮

美國《華盛頓郵報》11月21日報道，總統拜登（Joe Biden）近日正向核心圈內人士及盟友保證，他將會在2024年尋求連任。舉動被視為是消除他年事已高，是否會尋求連任的疑問。



拜登在11月20日剛渡過了79歲的生日，在2024年他將年邁82歲。拜登釋出有意連任的消息，被指是為安撫民主黨內及金主的憂慮。特別是拜登上任後近半年民意持續下跌，現只餘下40%多一點。

圖為11月19日，拜登在白宮主持傳統感恩節活動，大赦火雞。（Reuters）

新冠疫情的爆發，民主黨內鬥導致拜登難以通過改革議案，及物價通漲也是讓他支持度下降的原因。

拜登好友、民主黨籍前康涅狄格州參議員杜德（Chris Dodd）表示，他能聽到的是拜登打算連任。在11月一場網上籌款活動上，拜登也告訴一批金主，他計劃尋求連任。

但報道亦指出，拜登要特意釋出尋求連任的意願，說明黨內的憂慮程度。一名民主黨總統競選活動高級助手表示，他每天都會聽到有人問這問題，但過去「沒有人問過奧巴馬（Barack Obama）會否尋求連任，也沒人問過特朗普（Donald Trump）會否尋求連任。」

75歲的特朗普強烈暗示他有意捲土重來參選總統，他在近日的活動上也多次批評拜登的健康問題，惟2024年時他也高達78歲。