Kyle Rittenhouse無罪釋放　美國眾星推文表不滿　拜登籲國民冷靜

美國18歲少年里滕豪斯（Kyle Rittenhouse）2020年8月在威斯康星州（Wisconsin）一場反種族歧視示威現場開槍，釀成2死1傷後，陪審團2021年11月19日裁定他無罪，在美國社會引發爭議，國內多位明星也在Twitter發文表達不滿。



美國女影星米雪威廉絲（Michelle Williams）發文稱「不意外」，並附上一個生氣的表情。

Not surprised 😡 — Michelle Williams (@RealMichelleW) November 19, 2021

另一女演員米亞花露（Mia Farrow）也發文，她稱：「所以任何人都能出來示威，拿着把巨型槍械在街頭中央遊行和殺人？」

So anyone can come to a protest, just march down the middle of the street with a massive gun - and kill people? #RittenhouseVerdict — Mia Farrow (@MiaFarrow) November 19, 2021

美國饒舌歌手Lil Yachty則感嘆美國「司法體系如此扭曲」。

Justice system so twisted — concrete boy boat (@lilyachty) November 19, 2021

拜登籲國民和平表達意見

在法院宣判後，美國多個地方如紐約、洛杉磯有民眾示威抗議。霍士新聞報道，美國總統拜登（Joe Biden）發表聲明呼籲國民冷靜，他表示「雖然基諾沙市的判決會讓包括我在內的許多美國人感到憤怒和擔憂，但我們必須認知到陪審團已經做出裁決了。」拜登呼籲民眾和平地表達意見。

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