菲律賓總統參選人拉克森登上南海中業島宣示主權

菲律賓總統大選2022年5月舉行，總統參選人兼參議員拉克森（Panfilo Lacson）11月20日登上在南海與中方有主權爭議的中業島，以宣示主權。
《菲律賓每日詢問者報》22日報道，拉克森20日乘搭飛機登上在南海的中業島，豎立菲律賓國旗宣示主權。他除了以參議院國防安全委員會主席身份聽取軍方簡報，還與島上居民和菲律賓武裝部隊人員對話，了解他們對南海議題的看法。
Look: Presidential aspirant and Senator Panfilo Lacson visits Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan pic.twitter.com/2FvTgHumIJ— Zandro Ochona (@ZandroDZMM) November 20, 2021
拉克森乘搭飛機前往中業島期間，中國海軍透過無線電警告他的飛機正接近中方軍事警戒區，要求他們立即離開，又指他們的舉動不友好和危險。
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拉克森22日發表聲明稱，「這是我的國家，任何外國武裝部隊都不可以令我置身事外。」此前，他21日在Twitter發推文指，中國海軍無權驅逐他們的飛機。