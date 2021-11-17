杜特爾特長女薩拉：將夥拍馬可斯兒子出戰菲律賓大選

菲律賓2022年5月大選，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）11月16日宣布，決定與已故獨裁者馬可斯（Ferdinand Marcos）的兒子小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）組成競選拍檔，共同競選副總統和總統職位。



現年43歲的薩拉（Sara Duterte-Carpio）11月13日正式遞交文件，2022年5月9日將角逐菲律賓副總統一職。她在社交網站發放片段宣布上述決定，表示希望獲得各黨派及民眾支持。

64歲的小馬可斯其後亦確認消息，他發表聲明指，如果有幸贏得2022年5月舉行的大選，他與薩拉會共同領導政府。

薩拉在杜特爾特擔任達沃市（Davao City）市長時，她擔任副市長，她其後也成為市長。薩拉11月9日放棄尋求連任達沃市市長，並退出她一手創立、建基達沃市的政黨Hugpong Ng Pagbabago，並在11日加入基督教穆斯林民主力量黨（Lakas-CMD）。