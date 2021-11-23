美媒：美國料23日宣布與多國聯手釋放石油儲備

美媒11月22日報道，美國最快可能會11月23日宣布釋放戰略石油儲備（SPR），其行動可能會與其他石油消費國進行協調。



彭博社報道，拜登準備與印度、日本和韓國聯手，這也是主要石油消費國為平抑油價做出的前所未有的努力。據消息人士說，情況仍在變化中，計劃可能會改變，但美國正在考慮在一段時間內釋放超過3500萬桶。

同日，據路透引援3名印度政府消息人士稱，印度計劃釋放石油庫存，以配合其他國家，表達對OPEC+控制產量的不滿。根據路透援引7名了解計劃的政府人士最新消息指，日本和印度官員正在研究如何與美國和其他主要經濟體同步釋放國家原油儲備以抑制價格。

華爾街見聞報道，了解該計劃的印度政府官員表示，印度尚未決定釋放緊急石油庫存的時間和數量，但這將是一個與日本和中國等其他主要石油消費國協調的步驟。

對此，總部設在利雅得的國際能源論壇 International Energy Forum （IEF）上的一些代表們表示，如果（美國、日本和印度等多個國家）釋放國家戰略石油儲備，OPEC+可能會調整產油計劃。

此前，OPEC+在11月早些時候拒絕加快增產後，美國要求印度、日本和韓國釋放石油儲備，據報道，美國需要釋放原油儲備超過2000萬到3000萬桶，才能得到OPEC+的回應。