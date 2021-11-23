全斗煥逝世｜至今未就光州事件道歉　韓國近代史上的傷痕

韓國前總統全斗煥在11月23日病逝，他雖然為韓國創造了另一個經濟奇蹟，為韓國走向現代化與建立國際地位奠定基礎，但他血腥鎮壓異見人士的手法，為韓國現代史上留下仍未癒合的傷痕——光州事件。



光州事件，在韓語又稱為518光州民主化運動，發生在1980年5月18日，是韓國一個最具代表性的民主運動之一。

1979年前總統朴正熙遇刺，全斗煥發動政變推翻崔圭夏成為總統。民眾質疑刺殺朴正熙的真兇，不滿全斗煥奪權，要求全斗煥下台恢復民主。示威在1980年5月擴大，由反對黨、學生與民運人士發起的全國大規模示威，席捲全國。全斗煥下令實施全國戒嚴，查封學校並拘捕反對黨人士及民運領袖，包括未來會成為韓國總統的金泳三與金大中。

圖為1980年5月27日，大量示威者被軍方拘捕。（AP）

在5月18日，光州仍有大規模示威正在進行，全斗煥派出軍隊，坦克、直升機和傘兵降落在光州，進行大規模鎮壓。士兵向示威民眾開火，造成200多人死亡，數以千計人員受傷。

事件在全斗煥下台後，雖然陸續得以平反，死傷者家屬獲得賠償。但事件的真相直至今天仍然未了，包括誰下令軍隊開火等等。

2017年全斗煥的回憶錄問世，他宣稱軍隊沒有把槍口指向平民，又質疑是朝鮮特種部隊挑起事端，並稱軍隊是「為保護民眾」才進行反擊，引起極大爭議。韓國法院更因此一度頒發禁令，禁止出版回憶錄。

圖為1980年5月23日，光州事件中遭射殺的多名示威者遺體。（AP）

1993年金泳三就任總統後，開始徹查全斗煥時期的弊績。1995年，全斗煥和盧泰愚相繼因籌集和侵吞秘密政治資金被捕。全斗煥被翻查政變、鎮壓民運人士等舊帳，在1996年被判參與軍事叛亂和內亂罪、謀殺上司未遂罪及受賄罪成立，判處死刑，其後被大法院改判無期徒刑。

1997年12月，金泳三在徵得候任總統金大中同意後特赦全斗煥和盧泰愚，全斗煥獲准出獄。但圍繞他家人的貪污，誹謗等罪依然繼續。全斗煥晚年不時要出席法庭審訊。

全斗煥至今亦未為光州事件道歉或承認責任，令死傷者的家屬不滿。他的逝世，終帶着遺憾為韓國民主發展路上劃上一個時代的句號。