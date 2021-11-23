澳洲反對黨：莫里森政府正在台海玩弄危險遊戲

台海局勢持續緊張，澳洲防長揚言將幫助美國保衛台灣，澳洲反對黨對此警告稱，莫里森（Scott Morrison）政府正在台灣問題上「玩弄危險的遊戲」。



據英國路透社報道，澳洲反對黨外交事務發言人11月23日警告稱，澳總理莫里森領導的政府正在台灣問題上部署一種「危險的選舉策略」。

澳洲反對黨工黨外交事務發言人黃英賢23日在澳洲國立大學發表演講，對莫里森政府插手台灣事務的做法提出批評。

2021年9月21日，美國總統拜登（Joe Biden，右）在紐約出席聯合國大會期間，與澳總理莫里森（左）舉行會晤。（Reuters）

黃英賢對中澳兩國可能在台海爆發戰爭的可能性提出警告，稱「加大與超級大國開戰的前景是澳洲歷史上最為危險的一項競選策略」。

黃英賢批評稱，「這種策略只有不負責任的政客才會使用，他們不惜一切代價都要拼命保住自己的權力。」

據《澳洲人報》（The Australian）11月12日報道，澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）近日在一次採訪中表示，中國大陸沒有權利收回台灣，如果美國承諾派兵「保衛台灣」，澳洲作為其盟友不參加支持美國的軍事行動是「不可想像的」。