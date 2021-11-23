美國：聯同中印等多國釋放緊急石油儲備　華府提供5000萬桶原油

美國白宮11月23日宣布，美國聯同中國、印度等多國一起釋放緊急石油儲備，以協助阻止油價再上升。當中美國會從戰略石油儲備中，提供5,000萬桶原油。



路透社23日稱，華府高級官員指，美國會同時以「借油」和「出售」的方式提供原油。當中3,200萬桶原油會在未來數個月內釋出，美國最終會補充3,200萬桶原油回戰略石油儲備。國會之前已批准銷售另外1,800萬桶原油，華府會在未來數個月內加快銷售這些原油。

美國已與中國、印度、韓國、日本、英國協調，他們會一起釋放戰略石油儲備。華府官員稱，這是美國首次與世界上其中一些最大的石油消費國一起釋放石油儲備。

Today I'm announcing action to lower the cost of gas and oil for American families.



The Department of Energy will make available releases of 50 million barrels of oil from the Strategic Petroleum Reserve to lower gas and oil prices for Americans. — President Biden (@POTUS) November 23, 2021

印度將釋出500萬桶

印度政府23日發聲明指，印度會釋出500萬桶石油。