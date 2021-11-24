美國法院裁定3大連鎖藥店助長濫用鴉片類藥物問題　企業提上訴

美國克利夫蘭（Cleveland）聯邦法院11月23日裁定，CVS健康公司、沃博聯（Walgreens Boots Alliance）和沃爾瑪（Walmart）助長俄亥俄州（Ohio）2縣的濫用鴉片類藥物問題。這3間連鎖藥店均否認指控並表明會提出上訴。



路透社23日報道，俄亥俄州的萊克（Lake）和特蘭伯爾（Trumbull）縣政府入稟法院，要求這3間藥店提供資金，幫助解決當地社區因濫藥致死而造成的損失。陪審團經過6天審議後得出結論，他們認為，連鎖藥店的行動導致會成癮的止痛藥供應多過需求並把這些藥物轉至黑市販賣，此舉助長濫藥問題。

美國克利夫蘭聯邦法院11月23日裁定3間連鎖藥店CVS健康公司、沃博聯和沃爾瑪助長俄亥俄州濫用鴉片類藥物問題。（AP）

法官波爾斯特（Dan Polster）料2022年4月或5月決定賠償金額。兩縣政府代表律師拉尼爾（Mark Lanier）形容裁決是里程碑式決定，為他們追討賠償鋪平道路。

疾病控制和預防中心（CDC）17日公布的數據顯示，截至4月，全國在過去1年有10萬多人死於過量過量服用藥物，與對上12個月相比增加28.5%。