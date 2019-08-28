美媒：普渡製藥願付120億美元　結束鴉片類藥物成癮訴訟

美國有數十間藥物相關公司被先後控告助長鴉片類藥物成癮，當中包括出產處方止痛藥「奧施康定」的普度製藥公司。多家傳媒報道，普度製藥與控制該公司的薩克勒家族，提出支付100億至120億美元和解，以結束逾2000宗涉及藥癮危機的訴訟。

圖為部分鴉片類藥物。（路透社）

普度製藥（Purdue Pharma）生產鴉片類止痛藥（opioid painkiller）「奧施康定」（OxyContin）。外界指摘這些藥廠為推銷產品，導致近年大量人藥物成癮。

美國全國廣播公司（NBC）引述消息人士稱，普度與薩克勒（Sackler）家族代表律師，與超過10個州政府總檢察官辦公室代表，以及部分訴訟原訴人開會談判，希望達成和解協議，以結束逾2000宗涉及藥癮危機的訴訟。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）引述熟悉談判的三名知情人士透露，薩克勒家族可能會放棄該公司的擁有權。普度已在3月同意支付2.7億美元，在俄克拉荷馬州達成和解。

奧克拉荷馬州法官作出一項標誌性的裁決，它在8月27日裁定，強生（Johnson & Johnson）因助長鴉片類藥物成癮，下令罰款5.72億美元，成為當地首間同類案件中被判罰的藥廠。強生公司對裁決表示強烈不滿，表明將提出上訴。

裁決表示，強生以欺騙方式，宣傳高度成癮的處方藥物，構成公眾妨擾，危害數以千計俄克拉何馬州居民的健康與安全。這是美國首宗州政府針對藥廠涉及鴉片類藥物成癮的訴訟。