立陶宛奧委會：拒絕抵制北京冬奧

在立陶宛與中國關係緊張之際，立陶宛國家奧林匹克委員會11月24日表態是否要對2022年北京冬季奧運會進行外交抵制。



據立陶宛國家廣播電視台（LRT）11月24日報道，立陶宛國家奧林匹克委員會對多位議員的呼籲回應，拒絕抵制2022年北京冬季奧運會。

立陶宛國家奧林匹克委員會在聲明中稱，「奧運會是全世界、整個奧林匹克運動的盛會，而不是主辦國的盛會。運動員的職業生涯是短暫的，而奧運會是他們準備了一年以上或四年時間的最重要的賽事。因此，我們認為以政治原因要求運動員放棄這次機會是不公平的。」

2021年10月26日，2022年北京冬季奧運會獎牌發布會，中國副總理韓正出席。（新華社）

立陶宛國家奧林匹克委員會強調，國際奧林匹克委員會（IOC）堅持政治中立原則。每個國家的奧委會都有義務參加奧運會，否則將有受到國際奧林匹克委員會制裁的風險。

早些時候，17名立陶宛議員呼籲立陶宛政界人士、運動員和國家奧林匹克委員會不要前往北京，稱權威的體育賽事不應由侵犯人權的「專制國家」舉辦。

目前，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已經接受中國國家主席習近平邀請，參加北京冬季奧運會開幕式。

英國首相約翰遜（Borish Johnson）發言人11月22日表示，目前沒有決定誰將代表英國政府出席在北京舉辦的冬奧會，不過約翰遜不支持抵制體育賽事的主張。

與此同時，德國外交部發言人也表示，默克爾（Angela Merkel）政府不會就是否抵制做出決定，任何是否抵制北京冬季奧運會的決定將留給下屆政府。