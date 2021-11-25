澳媒：澳洲考慮外交抵制北京冬奧會　不派任何政府官員出席

澳媒11月25日披露，澳洲正考慮「非正式」抵制北京冬奧會，不會派任何政府官員出席，包括澳洲駐華大使。



據《悉尼先驅晨報》11月25日報道，澳洲正考慮不派遣任何政府官員參加北京冬奧會，因為愈來愈多議員呼籲對北京冬奧會進行官方外交抵制，包括執政聯盟自由黨和國家黨，以及在野工黨都有呼聲。

報道的標題是《澳洲考慮非正式抵制北京冬奧會》（Australia considers an unofficial boycott of Beijing Winter Olympics）。

報道指出，澳洲政府正在等待美國拜登（Joe Biden）政府的決定，然後才會決定是否簽署外交抵制協議。澳洲政府傾向於與其他志同道合的國家一起採取行動。

此前，美國總統拜登11月18日證實，美國正在考慮外交抵制北京冬奧會。

根據正在考慮的一種選擇，澳洲將不派遣任何政府官員，包括澳洲駐中國大使出席北京冬奧會，但將拒絕公開稱其為抵制。

澳洲體育部長科爾貝克（Richard Colbeck）和外交部長佩恩（Marise Payne）已經不太可能出席北京冬奧會。

英國路透社轉載了上述報道，標題是《悉尼先驅晨報：澳洲考慮用外交手段抵制北京冬奧會》（Australia considers diplomatic boycott of Beijing Winter Olympics -Sydney Morning Herald）。