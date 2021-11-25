德國新政府執政協議多次提及中國　說明減少對華戰略依賴

德國社民黨（SPD）、綠黨和自民黨（FDP）簽署三黨聯合執政協定，正式確立「紅綠燈」執政聯盟。社民黨代表朔爾茨（Olaf Scholz）將就任新總理。執政協定中特別提到對華政策，與台海問題。



執政協定包括共有九個章節，提出一系列核心施政目標。德國之聲（DW）11月24日報道，協定內一共提到中國12次。特別是「德國對於歐洲及世界的責任」章節中，多次提及中國。

新政府認為應該從夥伴、競爭和制度性對手下建構對華關係。在人權和國際法基礎上尋求與中國展開合作，並在與中國日益增加的競爭中尋求公平規則。新政府認為建立與歐盟一致共同的對華政策，以捍衛德國價值和利益。

圖為11月24日，德國柏林，社民黨、綠黨和自民黨在記者會上說明達成執政聯盟協議。（Reuters）

新政府亦將加強與美國協調對華政策，並與其他理念相同的國家合作，減少對中國的戰略依賴。

在台海問題上，新政府認為台海現狀只有通過和平方式，及在兩岸均表示同意的情況下才能得以改變。在歐盟一中政策框架下，新政府支持民主台灣參與國際組織。

新政府亦特別提及中國在新疆地區的侵犯人權行為，表明香港的一國兩制必須得以恢復。

新政府對中國外交政策的期待是，中國可在與周邊國家的和平與穩定中扮演負責任的角色。新政府亦將致力於國際海洋法基礎上，解決南海及東海領土爭議。