德國看守總理默克爾想和丹麥女王碰拳打招呼　當眾被拒非常尷尬

德國看守總理默克爾（Angela Merkel）10日被媒體捕捉到試圖與丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）「碰拳」一幕，不過遭對方無視後默克爾似乎也對自己失禮的舉動感到尷尬。



「每日郵報」報道，現年81歲的瑪格麗特二世在對德國進行為期4天的訪問的第一天會見默克爾，後者也為隆重迎接丹麥女王而鋪上紅地毯。

根據現場畫面顯示，當女王在柏林總理府外下車、接受默克爾的迎接時，默克爾竟然出乎意料地「伸出拳頭」、似乎想用相當隨意的「碰拳」打招呼，突如其來的舉動也讓瑪格麗特女王略顯驚訝、停頓了一下，接着她便將手掌放在胸前向默克爾致意。

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兩人稍微尷尬的互動後，默克爾也把手舉到胸前，似乎是在向瑪格麗特二世致歉，然後轉身迎接一同前來的弗雷德里克王儲（Frederik），三人隨後一同合照。

丹麥和德國在政治和經濟上有着密切聯繫，而「碰拳」通常是國事訪問中會出現的打招呼習慣。

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