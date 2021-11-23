英國首相發言人：約翰遜個人不支持抵制北京冬奧會

北京冬奧會2022年2月開幕，美國正醖釀外交抵制北京冬奧會，英德日等美國盟友密集表態。英國首相約翰遜（Boris Johnson）11月22日明確表態不支持。



據英國路透社報道，英國首相約翰遜的發言人11月22日表示，目前還沒有決定誰將代表英國政府出席2022年北京冬奧會，但首相約翰遜不支持抵制體育賽事的想法。

約翰遜的發言人說：「目前還沒有決定誰將作為（英國）政府代表出席（北京冬季）奧運會。 首相（約翰遜）明確不支持抵制體育賽事。」

發言人也指出，當看到侵犯人權的行為時，「我們將繼續大聲疾呼，包括對中國」。

另據路透社報道，德國外交部發言人22日表示，德國是否抵制2022年在中國舉行的冬奧會，將由下屆政府做出決定。

社會民主黨、綠黨和自由民主黨目前正在就組建新政府進行談判，預計將於12月接替代理總理默克爾（Angela Merkel）的保守派政府。

發言人表示，默克爾政府不會就是否抵制北京冬奧會做出決定。

美國總統拜登（Joe Biden）11月18日證實，美國正在考慮外交抵制北京冬奧會。

據日本共同社報道，日本外相林芳正11月21日接受富士電視台節目採訪，關於美國總統拜登確認正考慮外交抵制北京冬奧會一事，林芳正回應稱，「將根據日本的情況與立場採取行動」。

據英國《泰晤士報》11月21日報道，英國正與情報分享聯盟「五眼聯盟」其他成員國「積極討論」是否外交抵制北京冬奧會。

據報道，是否外交抵制北京冬奧會的選項包括由「五眼聯盟」所有成員國發表聯合聲明，但英國、澳洲、加拿大較有可能聯合行動。

中國外交部發言人趙立堅在11月22日的例行記者會上對此回應稱，中方多次強調，北京冬奧會是世界各國冬奧運動員的舞台，他們才是主角。

趙立堅指出，中方一貫堅決反對任何將體育運動政治化，違背奧林匹克憲章精神的言行。有關炒作只會損害各國運動員的利益。