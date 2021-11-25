立陶宛外長：中國經濟脅迫僅造成短暫影響

中國降級與立陶宛外交關係後緊張局勢持續，立陶宛外長再對中國強硬表態，立陶宛國會議員將於12月初聯合拉脱維亞和愛沙尼亞兩國的議員一同訪問台灣。



據英國路透社報道，立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）11月24日表示，立陶宛將學會適應中國大陸因立陶宛加強與台灣關係所帶來的短期經濟痛苦，同時敦促歐洲通過更多地參與印度-太平洋地區來事務，以對抗北京的經濟脅迫。

2021年11月18日，駐立陶宛台灣代表處正式成立並掛牌運作，首任駐立陶宛代表將由現任駐拉脱維亞代表黃鈞耀出任。（台灣外交部）

蘭茨貝爾吉斯在華盛頓接受路透社採訪時表示，這種損失將是短暫的，因為立陶宛正努力減少其供應鏈對中國的依賴。

蘭茨貝爾吉斯說：「在短期內，當你的合同被削減時，對任何國家來說都是痛苦的。但這是短期的，因為市場會適應，企業也會適應。」

蘭茨貝爾吉斯說，立陶宛將為各國提供一個如何抵禦中國帶來這種壓力的模式，歐洲國家尤其應該更多參與印度-太平洋地區，以加強其經濟安全。

立陶宛國會議員將於12月初訪問台灣，並會晤台灣領導人。

立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）將於12月與多名議員造訪台灣。

台灣外交部11月24日表示，馬爾德基斯將在12月2至3日造訪台灣，出席一場國會論壇，將有部分同僚及拉脱維亞和愛沙尼亞議員同行。波羅的海三國議員將共有10人訪台。

馬爾德基斯表示，他們希望向台灣釋放訊息，即台灣在世界的這個地區「有朋友」。

馬爾德基斯透露，6名訪台的立陶宛議員將代表政府及反對黨，包括一名3月時遭中國制裁的立陶宛國會議員。