美台經濟對話聚焦四大議題　聲援立陶宛　指責北京經濟脅迫

第二屆美台經濟對話閉幕，雙方聚集四大議題，就中國大陸降級與立陶宛外交關係聲援立陶宛，指責大陸搞「經濟脅迫」。



據台灣中央社報道，台灣當地時間11月23日，第二屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）歷時5小時閉幕，台美雙方針對供應鏈韌性、經濟脅迫、數碼經濟與5G網絡安全、科學及技術等四大議題深入交換意見。

此次美台經濟對話並促成2022年將舉辦美台首屆雙邊科學技術會議與數碼經濟論壇等兩大成果。

2021年10月26日，台灣總統蔡英文接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪。（台灣總統府）

第二屆台美經濟繁榮夥伴對話在台灣當地時間23日上午7時至中午12時，在台北、美國華盛頓兩地以視像方式舉行。

美方由國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費爾南德斯（Jose W. Fernandez）主談，台灣代表為經濟部長王美花、科技部長吳政忠與外交部等相關部會官員。

第一、王美花與吳政忠舉行記者會介紹稱，美台將強化合作以解決關鍵供應鏈瓶頸，確保長期關鍵供應鏈韌性，進而促進經濟繁榮復甦與安全，雙方均表達希望提高半導體的安全性及韌性，並強調從促進半導體生態系發展着手，來支持半導體產業供應鏈韌性。

據介紹，美台雙方均認為，所有經濟體都不應該受到外部脅迫，台美與理念相近國家之間有必要繼續加強協調合作，共同應對違反國際貿易規則的經濟脅迫。

王美花進一步指出，會中提到有些國家會受到脅迫的問題，美台雙方共同認為，所有國家經濟體都不應該受到外部脅迫，最近的一個案例就是立陶宛，會中提及立陶宛「支持台灣做一個自由民主國家」的決定，歐盟與美方均表達支持。

路透社在報道中指出，台灣經濟部長王美華表示，在第二屆台美經濟繁榮夥伴對話中，台灣和美國討論了晶片短缺，以及如何應對中國大陸的經濟「脅迫」。

路透社分析稱，台灣希望這次對話最終能促成與美國的自由貿易協定，並稱贊2020年的首次會議是向前邁出的一步。

這是美國在前總統特朗普（Donald Trump）的領導下，拜登政府繼續加強與台北接觸的一部分，這激怒了北京。

針對中國降級與立陶宛外交關係，中國外交部發言人趙立堅在11月23日的例行記者會上表示，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國同建交國發展關係的政治基礎。面對損害中國國家主權和安全利益的行徑，中方作出合理合法反應，捍衛的是自身正當權益，維護的是國際公平正義。

對於美國國務院發言人表態支持立陶宛，趙立堅指出，美方的有關言論恰恰是不打自招，進一步證明立陶宛批准設立所謂「駐立陶宛台灣代表處」是在國際上公然製造「一中一台」，是同「台獨」分裂勢力沆瀣一氣。同時，外界也能由此清楚地看到，到底是誰在背後搗鬼。