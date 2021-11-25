感恩節火雞加價　美國紐約燒臘店人手不足　取消代客加工

美媒11月24日稱，包括火雞在內的農產品價格受供應鏈影響而上漲，每磅火雞貴約1美元。這樣並未令消費者卻步，餐廳位置預訂和預售火雞額滿，部分燒臘店更因人手不足，取消代客加工火雞服務。



25日是感恩節。《世界日報》24日報道，紐約居民Nathen He在23日中午拿着解凍好的火雞前往弗拉興（Flushing）一間燒臘店，付錢讓店方加工。

Nathen H前一天發現家中焗爐損壞後走訪多家店，但店家均稱今年不提供加工火雞服務，而仍有熟火雞發售的商店不但加價，而且均已額滿，他預訂不到。

感恩節：圖為2017年。美國紐約民眾手持火雞。（Getty）

他稱加工價格為38元至50元左右，顧客需要至少提前3天把解凍好的生雞送到店鋪，某些店要求中午12時前送到，如果自己再晚5分鐘，就會連這間店也趕不上。

報道引述弗拉興一間餐廳的經理透露，堂食預約已額滿，想光顧的人只能現場等位，而且雖然醃製火雞加價到每磅9美元，消費者熱情不減。德昌肉食公司經理也稱，今年因人手問題取消加工火雞服務，改為賣新鮮火雞，每磅3.99美元。

如意雞場則稱，他們除了販賣生火雞、鵝、閹雞和番鴨等，也有提供代客烤火雞服務，不過還是比較多人買生火雞，也有不少人預訂體型較小的閹雞。