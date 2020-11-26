感恩節黑色星期五促銷　疫情影響料網購急增　消費電子最受注目

美國的感恩節（Thanksgiving Day）到來，這除了是全國假日，也是「黑色星期五」（Black Friday）大特價的日子。有研究組織分析指出，伴隨疫情的影響，2020年的黑色星期五連同緊接的「網路星期一」（Cyber Monday）網購日，將可能創380億美元網購消費額新高。

圖為11月20日，紐約一個商戶貼出告示，指在感恩節會關門，在周五才開門。感恩節假期當日關門同時刺激了網絡消費。（Getty）

所謂「黑色星期五」，是指在感恩節後的一天，周五慶祝購物的日子。而「網路星期一」是借黑色星期五，在感恩節後的下一個星期一舉行的網購促銷日。在感恩節前後，一眾商戶都趁機會減價，吸引已等待此刻多時的人們瘋狂搶購。

不過，2020年的感恩節與往年不同。受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，很多人無法出門旅行，反而刺激零售消費，特別是網絡消費。網絡消費研究組織Digital Commerce 360預料，2020年感恩節前後的網購消費額可高達380億美元，較2019年同期大增34.9%。

同時間，受疫情影響多間大型百貨實體店在感恩節期間關門，如沃爾瑪（Walmart）、百思買公司（Best Buy）等往年在假期營業的商戶都宣布休息，都直接促進了網絡消費。

組織又指出，疫情亦令一批原本很少上網購物的年長一輩，改為使用網購。研究引述Luminati Networks報告顯示，經常使用網購的65歲或以上消費者，由2019年只有15%大增至2020年的39%。

圖為11月12日，澳洲Sony PlayStation 5開賣，被搶購一空。部分貨源留待感恩節放出，很多人都希望把握最後機會。（Getty）

圖為10月29日AMD公布新的顯示卡Radeon 6000系列，部分型號正好在11月感恩節前後發售。（AMD官方影片截圖）

消費電子產品最觸目

有分析認為，消費電子產品將會是這次感恩節購物日最受觸目的一項，特別是遊戲及電腦市場。新PlayStaion 5及Xbox Series X主機在11月相繼推出，儘管大部分在開售時已被搶購一空，但仍有很多人期待把握感恩節的最後機會。

至於電腦市場，9月、10月至11月亦分別有Nvidia與AMD的新顯示卡，連同AMD新款Zen 3 CPU的發售，吸引了大量的電腦用戶。Nvidia在9月推出的發燒級3080高端顯示卡，即使價錢高昂仍被搶購一空。商家會在感恩節前後會適量補貨，相信會成為搶購目標。

再加上Apple剛發表不久的新iPhone 12、MacBook Air和Apple Watch 6，消費電子市場相信在2020年感恩節購物日大為受惠。