阿聯酋高官阿萊希當選國際刑警主席

國際刑警組織（Interpol）11月25日土耳其伊斯坦堡召開全體大會，來自阿聯酋的高級官員阿萊希（Ahmed Nasser Al Raisi）當選。他將接替韓國的金鍾陽成為組織新主席。阿萊希任期將為4年。



阿聯酋內政部總督察阿萊希以68.9%得票率，擊敗現任副主席哈夫蘭科娃（Šárka Havránková），當選成為新任主席。

他當選後在Twitter發文稱，會建設一個更透明、多元及決斷的機構，為所有人的安全努力。他沒回應外界對他以及阿聯酋的指控，僅稱「阿聯酋已成為全球其中一個最安全國家」。

來自阿聯酋的高級警官阿萊希當選國際刑警新任主席，接替韓國的金鍾陽。圖為阿萊希2021年11月25日在土耳其伊斯坦堡舉行的國際刑警全體大會上發言。（Reuters）

自組織1920年代成立以來，阿萊希是第一位來自中東的主席。國際刑警主席角色大致上為象徵性，以及自願的兼職性質。但因他領導執行委員會，所以仍頗有影響力。

組織的日常運作由秘書長處理。組織現任秘書長是斯托克（Jürgen Stock），他在2019年獲得第二個5年任期。

阿萊希的任命有爭議。法國及土耳其數月內都接獲有關阿萊希涉及「政府監獄系統中使用酷刑」的指控。3名歐洲議會議員在一封日期為11月11日、致送歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的信中警告，任命他會削弱組織的使命和聲譽。2020年10月，19個非牟利機構對可能任命阿萊希表達憂慮。