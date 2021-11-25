英媒：蘋果公司警告　多國記者及異見人士iPhone成國家級黑客目標

美國蘋果公司（Apple Inc.）11月24日向泰國最少6名批評政府的人發警告訊息，稱相信他們的iPhone已成為國家級黑客的目標。



路透社24日引述泰國曼谷法政大學政治學者巴乍（Prajak Kongkirati）稱，他收到過2封來自蘋果公司的電子郵件，稱相信他的iPhone和iCloud帳戶已成為黑客目標，或遭遙距存取敏感資料與通訊內容，甚至入侵相機鏡頭及收音咪。

圖為NSO集團網站截圖。（NSO Group網站）

朱拉隆功大學副教授Sarinee Kalandakanond-Thongsong和社運人士Yingcheep Atchanont，以及一名饒舌歌手、一名政客和一名政治社運人士也稱收到類似電郵。

蘋果公司和泰國政府未有回應事件。

烏干達亦有2名政治社運人士、1名反對派政客和10多名記者表示自己收到蘋果警告。

薩爾瓦多接獲的警告也不少，該國記者協會稱，國內一些媒體24日收到同類警告，涉及該國政府。會方稱23名記者，包括來自調查新聞網站El Faro、《世界日報》（Diario El Mundo）、《今日報》（El Diario de Hoy）及《新聞報》（La Prensa Gráfica）等。

↓烏干達民主黨主席諾貝特・毛11月24日在Twitter發布手機截圖↓

When you wake up to a threat notification from @Apple that your iPhone is being targeted then you know that cyber terrorism from state sponsored cyber terrorists is real. pic.twitter.com/1uZ9eIf1FR — Norbert Mao (@norbertmao) November 24, 2021

蘋果公司23日對以色列網絡公司NSO Group及其母公司OSY Technologies提出訴訟，指他們使用旗下間諜軟件飛馬（Pegasus）監視和針對美國的蘋果用家。警告並未明言蘋果公司是否認為這些人的手機遭飛馬攻擊。