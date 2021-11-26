美國多名眾議員訪台　將與蔡英文會面

美國多名跨黨派眾議員11月25日乘坐軍機抵達台灣訪問兩天，期間會與總統蔡英文會面。



台灣中央社報道，美國眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）25日晚與多名距黨派議員斯洛特金（Elissa Slotkin）、奧爾雷德（Colin Allred）、雅各布斯（Sara Jacobs）及梅斯（Nancy Mace）及國會幕僚合共17人乘坐美軍C-40C行政專機抵達台北松山機場，並在26日早上午拜會國軍退除役官兵輔導委員會，下午轉往台灣國防部訪問。

報道提到，訪問團預計停留2天，他們除了就國防相關議題交換意見外，蔡英文亦會安排時間在總統府接見他們。

另外斯洛特金在Twitter指，台灣是全球汽車晶片的最大供應商，因此供應鏈會是這次訪台的其中一個議題，並指他們訪台消息傳出後，中國駐美大使館隨即要求他們取消行程。

台灣總統府發言人張惇涵25日表示，訪問團成員涵蓋民主、共和兩黨眾議員，皆積極支持台灣的國際參與，盼此次台美雙方就台美關係、區域安全等各項重要議題，能有深度交流。美國在台協會（AIT）同日指，這次行程是美國國會議員出訪印太地區的一環，期間會與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全及其他與雙方利益相關的重要議題。

而在大約兩週前，曾提出《台灣威懾法》草案的共和黨籍參議員科寧（John Cornyn）曾率多名參眾議員，在美軍軍官陪同下訪台，並與蔡英文見面，並到防務部門聽取解放軍近期對台威懾現況簡報。