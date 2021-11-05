美國發表中國軍力報告　台海局勢續成焦點︱國際晨報

美國國防部11月3日發表評估中國軍力的年度報告，繼續引發中美爭拗，報告內容除了指中國在2030年前或擁有千枚核彈頭，也多次談到台海局勢，並指北京目標是2027年迫使台灣談判。中國外交部則批評美方借報告炒作中國核威脅論。



在這份報告中，美國大幅提高對中國核彈頭數量的估計，指中國在2030年前或擁有千枚核彈頭，這引來中國外交部反擊指，美國才是全球最大的核威脅來源，擁有5550枚核彈頭，有世上最龐大、最先進核武庫。

圖為2021年11月1日，美國總統拜登在聯合國氣候變化大會（COP26）上發表講話。（Reuters）

報告又多次談台海局勢，評估未來可能出現的不同情境，還引述中國大陸媒體的軍方消息指，中國迅速推動軍事現代化目標是在2027年時，具有在印太地區對抗美軍的能力，並迫使台灣領導層依北京條件進行談判。

近來台灣議題一直成為國際焦點，除了美國務部的報告外，歐洲議會代表團訪問台灣，並會晤台灣總統蔡英文，也引起北京不滿，中國外交部警告指，敦促歐方糾正錯誤，不要向台獨勢力發出任何錯誤訊號，否則有損於中歐關係。

▼更多有關中美關係的新聞，請點擊閱覽：

美國2021中國軍力報告重點一覽 指中方或已建立新「核三位一體」

五角大樓發布中國軍力報告 北京：美國才是全球最大核威脅來源

美軍最高將領：中國大陸短期內不太可能武力攻佔台灣

中美簽署迄今規模最大液化天然氣協議

【國際晨報】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【國際晨報】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎電郵至international@hk01.com提供意見。