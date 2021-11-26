菲律賓拒絕中國拖走擱淺軍艦要求　指馬尼拉從來沒有作出承諾

中菲南海爭端持續升級，菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）11月25日拒絕中國提出的「拖走在仁愛礁擱淺軍艦」的要求，反駁北京方面指「菲律賓有承諾」的說法。



路透社報道，洛倫扎納稱菲律賓不會移除一艘擱淺在南海中菲爭議島礁的破舊軍艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre），指該船自1999年以來一直在當地。他認為如果菲律賓有作出承諾，早就將它拖走。

中國外交部24日指，仁愛礁是中國南沙群島的一部分。中方要求菲方信守承諾，拖走在仁愛礁非法「坐灘」的軍艦，這一立場沒有任何變化。

2014年3月29日，一艘破舊的菲律賓軍艦停靠在南沙群島的仁愛礁。（Reuters）

不過洛倫扎納回應表示，菲律賓有兩份文件證明擁有該島礁，包括1982年的《聯合國海洋法公約》，第二托馬斯礁（Second Thomas Shoal，中國稱仁愛礁）位於菲律賓的專屬經濟區內，中國亦承認該公約。另外，聯合國支持的海牙國際法庭常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）在2016年裁定，中國的「九段線」主張沒有法律根據，令中國的主權聲索失去任何法律基礎。

洛倫扎納批評中國的立場沒有理據，而且擅自闖入菲律賓的專屬經濟區域。他呼籲中國應遵守其對國際的承諾。