澳媒：中國曾派船到澳洲海岸搜集情報3週　莫里森政府證實

澳媒11月26日指一艘中國「間諜船」8至9月間曾於澳洲海岸蒐集來自軍事設施的情報後，澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）和政府官員26日早上證實這一消息，總理莫里森（Scott Morrison）指中方未違國際法，「他們可以進入那裏，正如我們可以進入南海一樣。」



《每日電訊報》 （The Daily Telegraph）26日引述國防消息人士報道，這艘東調級（Dongdiao-class）「間諜船」8月進入澳洲達爾文（Darwin）沿岸200公里專屬經濟海域，慢慢地向南方航行，隨後穿越塔斯曼海（Tasman Sea）往新西蘭方向航行。

達頓證實消息時被問及此舉是否挑釁，他回應說：「對於印太地區的情勢，我們得面對現實。」他指出，中國擁有355艘戰艦和潛艦，未來9年會增加至460艘，目前是令人擔心的時期。這是澳洲必須堅強並捍衛自己價值觀的原因，澳洲民眾也需要了解目前正在發生的事。」

圖為澳洲總理莫里森11月22日在坎培拉國會大廈會見傳媒。（AP）

莫里森：未違國際法

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）26日表示，政府注意到近期有中國海軍出現在澳洲沿岸外海，他們並未違返國際法，「他們（中國海軍）可以進入那裏，正如我們可以進入南海一樣。」

達頓26日首次在坎培拉（Canberra）全國記者協會發表演講，期間警告澳洲正面臨二戰以來最重大的戰略環境變化。他認為，中國把區內其他國家視為附庸國，倘成功入侵台灣，北京政府會迅速主宰亞洲。