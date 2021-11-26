B.1.1.529︱防變種病毒　新加坡意大利宣布暫停非洲7國旅客入境

為應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒B.1.1.529，新加坡及意大利11月26日分別宣布將暫停來自非洲南部7個國家的旅客入境，歐盟領袖同日表示，將提議停止來自非洲南部的航空旅遊。
歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）發推文表示，歐盟委員會在與會員國密切協調下，將提議啟動「緊急煞掣」，以停止來自非洲南部地區的航空旅遊。
The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021
新加坡與意大利公布的國家名單一致，受影響的非洲7國同樣為南非、萊索托（Lesotho）、博茨瓦納（Botswana）、津巴布韋（Zimbabwe）、莫桑比克（Mozambique）、納米比亞（Namibia）和斯瓦蒂尼（舊稱斯威士蘭，Eswatini）。
《聯合早報》11月26日報道，據新加坡衛生部指，從11月27日晚上11時59分起，過去14天曾到過這7個非洲國家的旅客，包括持有新加坡長期准證和短期探訪准證的人，一律不准入境或過境新加坡，包括之前已取得入境准證者。至於新加坡本地公民和永久居民，則要在入境後在指定設施隔離10天。新措施將在推行4周後檢討。
路透社11月26日報道，意大利衞生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）簽署行政命令，禁止過去14天內曾到訪該非洲7國的人士入境。
史伯蘭沙表示「我們的科學家正在研究新的B.1.1.529變異株，在這期間，我們將採取最大可能的謹慎措施。」