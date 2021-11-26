B.1.1.529︱防變種病毒　新加坡意大利宣布暫停非洲7國旅客入境

為應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒B.1.1.529，新加坡及意大利11月26日分別宣布將暫停來自非洲南部7個國家的旅客入境，歐盟領袖同日表示，將提議停止來自非洲南部的航空旅遊。



歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）發推文表示，歐盟委員會在與會員國密切協調下，將提議啟動「緊急煞掣」，以停止來自非洲南部地區的航空旅遊。

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021

新加坡與意大利公布的國家名單一致，受影響的非洲7國同樣為南非、萊索托（Lesotho）、博茨瓦納（Botswana）、津巴布韋（Zimbabwe）、莫桑比克（Mozambique）、納米比亞（Namibia）和斯瓦蒂尼（舊稱斯威士蘭，Eswatini）。

《聯合早報》11月26日報道，據新加坡衛生部指，從11月27日晚上11時59分起，過去14天曾到過這7個非洲國家的旅客，包括持有新加坡長期准證和短期探訪准證的人，一律不准入境或過境新加坡，包括之前已取得入境准證者。至於新加坡本地公民和永久居民，則要在入境後在指定設施隔離10天。新措施將在推行4周後檢討。

路透社11月26日報道，意大利衞生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）簽署行政命令，禁止過去14天內曾到訪該非洲7國的人士入境。

史伯蘭沙表示「我們的科學家正在研究新的B.1.1.529變異株，在這期間，我們將採取最大可能的謹慎措施。」