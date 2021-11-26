日本福島核電廠凍土牆或部份融化　東京電力：功能仍正常

日媒11月26日引述日本東京電力指，福島核電廠的凍土牆部分區域可能因溫度上升融化，不過牆內側水位沒有變化，仍然發揮着阻擋地下水流入的整體功能，公司決定最快12月動工，設置鋼鐵製的鋼管與板材。
日本放送協會（NHK）26日報道，凍土牆是福島核災後用於減少產生受污染水的對策之一。不過如今凍土牆附近原本應被凍結的地方發現水面，地下水可能導致溫度上升並融化部分凍土牆，公司決定最快12月動工設置鋼鐵製的鋼管與板材，防止地下水流向凍土牆。
311大地震引發福島第一核電站意外後，不少地下水遭放射物質污染。東京電力2016年3月開始起凍土牆時，每天都有500噸地下水受污染。東京電力在福島核電廠建築的牆壁附近埋入管道並注入攝氏零下30度的液態水，讓它們形成一道冰牆，防止地下水受輻射污染。
日本福島核電站用於阻擋核污水的凍土牆異常升温福島核電站凍土計劃今開始 注入大型凍土牆阻污染地下水研究指福島放射物質繞至北冰洋回流日本 中國：絕非日本一家私事日本擬開放部分福島核禁區 計劃最早2022年允許民眾居住
東京電力指，放在4號反應堆所在建築的溫度計顯示，從9月中旬起，4號機便升溫到攝氏零度以上，11月18日更達至攝氏13.4度。