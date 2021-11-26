日本福島核電廠凍土牆或部份融化　東京電力：功能仍正常

日媒11月26日引述日本東京電力指，福島核電廠的凍土牆部分區域可能因溫度上升融化，不過牆內側水位沒有變化，仍然發揮着阻擋地下水流入的整體功能，公司決定最快12月動工，設置鋼鐵製的鋼管與板材。



日本放送協會（NHK）26日報道，凍土牆是福島核災後用於減少產生受污染水的對策之一。不過如今凍土牆附近原本應被凍結的地方發現水面，地下水可能導致溫度上升並融化部分凍土牆，公司決定最快12月動工設置鋼鐵製的鋼管與板材，防止地下水流向凍土牆。

圖為日本東京電力網站介紹凍土牆的網頁截圖。（日本東京電力網站）

311大地震引發福島第一核電站意外後，不少地下水遭放射物質污染。東京電力2016年3月開始起凍土牆時，每天都有500噸地下水受污染。東京電力在福島核電廠建築的牆壁附近埋入管道並注入攝氏零下30度的液態水，讓它們形成一道冰牆，防止地下水受輻射污染。

東京電力指，放在4號反應堆所在建築的溫度計顯示，從9月中旬起，4號機便升溫到攝氏零度以上，11月18日更達至攝氏13.4度。